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Апелляционный суд оставил в силе решение отпустить Вилкула и Колесникова на поруки

01 октября 2019, 14:19

Апелляционный суд оставил в силе решение отпустить Вилкула и Колесникова на поруки

Апелляционный суд Днепра не удовлетворил жалобу прокуроров, требовавших взять под стражу с залогом в размере не менее 17 млн гривен народных депутатов Верховной Рады VIII созыва из фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которые решением суда первой инстанции были отпущены на поруки. Об со ссылкой на адвоката Вилкула Олега Бабича сообщило агентство «Интерфакс-Украина».

Также в этом апелляционном суде состоялось рассмотрение и апелляции, поданной прокуратурой на решение суда первой инстанции, отпустившего на поручи Колесникова. По итогам заседания решение судей было аналогичным принятому ими в отношении Вилкула.

Обоим экс-нардепам объявили подозрение 5 сентября, после чего был начат их розыск. Информации о задержании кого-либо из них с тех пор не было.

Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области сообщила, что Колесникову и Вилкулу были объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие установило, что Колесников, находясь в должности главы Агентства госимущества Украины, совершил «определенные действия», в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м, что нанесло государству убытки в размере более 16 млн гривен.

Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО «АРТ ЛЕНД», из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

Обоих фигурантов прокуратура просила арестовать, но Жовтневый райсуд Днепра 17 сентября 2019 года решил отпустить их на поруки.

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