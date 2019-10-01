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ГБР изъяло документы в рамках дела о прохождении кораблей в Керченском проливе

01 октября 2019, 16:32

ГБР изъяло документы в рамках дела о прохождении кораблей в Керченском проливе

Государственное бюро расследований изъяло документацию и проводит их экспертизу в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года. Об этом в интервью ТСН рассказал директор ГБР Роман Труба.

«Мы расследуем решения руководителей государства, которые в дальнейшем влияли на политические процессы, которые происходили как в нашей стране, так и за ее пределами.. Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые представляют государственную тайну», - сказал он.

При этом директор Бюро сообщил, что сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая анализирует и изучает эти документы.

25 ноября2018 года российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

Экипаж судов - 24 украинских моряка были задержаны и вернулись на Украину лишь в начале сентября 2019 года после обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35».

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