Сенцов поговорил с Макроном об «истинных целях» Путина и передал список пленных

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был освобожден из российской колонии. Разговор состоялся сегодня во время осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.



Украинец поблагодарил французского лидера за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украины в целом.



«Рад был услышать, что на этом он не собирается останавливаться и работа будет продолжена. Спросил, понимает ли Макрон истинные цели Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили. Он спросил про тюрьму, но я не стал об этом говорить — теперь есть вещи и поважнее», — написал Сенцов в Facebook.



Он отметил, что рассказал Макрону о своем видении ситуации и о 227 украинцах, которые удерживаются в плену группировок «Л-ДНР» на Донбассе, а также о 86 в России. «Большинство из последних крымские татары, страдающие за свои политические и религиозные убеждения, которых оккупанты пытаются представить в виде исламских террористов», — подчеркнул Сенцов. Он добавил, что президент Франции его «услышал».



Директор «Центра гражданских свобод» Александра Романцова отметила, что Сенцов передал Макрону список с имена 86 удерживаемых в России и аннексированном Крыму украинцев.

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7 сентября между Украиной и Россией прошел обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных, среди которых Олег Сенцов.