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«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» на последней минуте матча Лиги чемпионов

01 октября 2019, 21:50

«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» на последней минуте матча Лиги чемпионов

Фото: «Шахтер» Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл итальянскую «Аталанту» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча в Милане завершилась со счетом 1:2.

На 16-й минуте Андрей Пятов отразил пенальти Йосипа Иличича.

«Аталанта» открыла счет на 28-й минуте благодаря голу Сапаты. «Шахтер» сравнял счет на 44-й минуте: гол забил Мораес.

Уже на пятой добавленной минуте второго тайма победу донецкой команде принес Манор Соломон.

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