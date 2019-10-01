Донецкий «Шахтер» обыграл итальянскую «Аталанту» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча в Милане завершилась со счетом 1:2.
На 16-й минуте Андрей Пятов отразил пенальти Йосипа Иличича.
«Аталанта» открыла счет на 28-й минуте благодаря голу Сапаты. «Шахтер» сравнял счет на 44-й минуте: гол забил Мораес.
Уже на пятой добавленной минуте второго тайма победу донецкой команде принес Манор Соломон.
ДА, МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! ПОБЕЖДАЕМ «АТАЛАНТУ» В МИЛАНЕ 2:1!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 1, 2019
Все подробности матча #АталантаШахтер – на https://t.co/CXvLcWhJLS. pic.twitter.com/86WETkekwV