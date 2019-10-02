Депутаты в Нидерландах потребовали изучить роль Украины в катастрофе MH17

В парламетне Нидерландов депутаты Палаты представителей потребовали, чтобы роль Украины в катастрофе «Боинга» MH17 была дополнительно изучена. Об этом сообщает NOS.



Парламентарии заявили о необходимости внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства на востоке Украины в момент катастрофы. По словам депутата Криса Ван Дама, эта информация важна для родственников погибших.



Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, реагируя на предложение, напомнил, что правительство не видит оснований для этого с юридической точки зрения, однако не стал возражать против рассмотрения возможности дополнительного расследования. При этом он указал на сложности с изучением фактов, так как для этого также будет необходимо сотрудничать с Россией. «Речь идет и об их воздушном пространстве», — пояснил Блок.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.