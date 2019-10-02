Волкер и Йованович дадут показания в Конгрессе

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер и экс-посол США в Украине выступят перед Конгрессом, сообщает «Интерфакс-Украина».



Волкер подтвердил, что он появится в четверг, 3 октября, Йованович — 11 октября с согласия обоих комитетов и адвоката.



В США в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа уже допросили пять нынешних и экс-чиновников Госдепа. Процедура импичмента начата после появления информации о том, что во время разговора с украинским коллегой Владиимром Зеленским Трамп давил на него с целью добиться возобновления расследования против сына его соперника Джо Байдена Хантера.

Напомним, что спецпредставитель Госдепа в Украине Курт Волкер объявил о своей отставке на фоне скандала с президентом США Дональдом Трампом, вызванного информацией о его давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского. Источники утверждают, что Трамп несколько раз призывал Зеленского возобновить расследование против фирмы Burisma, в котором фигурирует сын его вероятного соперника на будущих выборах Джо Байдена Хантер.

