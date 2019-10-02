«ЛНР»: Четыре ребенка пострадали из-за распыления газового баллончика в школе

В неподконтрльном украинским властям Свердловске (Должанске) четверо детей были госпитализированы после распыления перцового баллончика в школе № 3. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ЛНР».



Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в одном из кабинетов учащиеся 7-го класса стали жаловаться на специфический запах, резь в глазах, кашель, першение в горле, головную боль. Четверых детей 12-13 лет пришлось госпитализировать с диагнозом «легкая степень вдыхания паров перцового аэрозоля».



Отмечается, что баллончик в класс принесла ученица, но кто его распылил, дети не признаются.