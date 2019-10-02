У Зеленского назвали блефом слова глав «Л-ДНР»

Заявление глав группировок «ДНР» и «ЛНР» о том, что боевики не отдадут Украине контроль над участком границы с Россией на Донбассе, является блефом. Об этом заявил народный депутат от президентской фракции «Слуга народа», глава комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.



«Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное — это блеф и игра», — сказал он в кулуарах парламента.



Также Яременко отказался называть возможную дату местных выборов в ОРДЛО, так как еще не решены вопросы безопасности. «Выполнение пакета условий безопасности Минских соглашений раскрывает возможности для всего другого», — отметил он.

Главы «ДНР» «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сделали совместное заявление после согласования «формулы Штайнмайера» в Минске.