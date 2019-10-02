«ДНР»: Боец ВСУ «осужден» на 16 лет тюрьмы

«Верховный суд» группировки «ДНР» приговорил военнослужащего ВСУ В. И. Горобца к 16 годам лишения свободы. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Боевики обвинили военного в «терроризме» и «насильственном захвате власти».



Согласно сообщению, Горобец проходил обучение в 169-м военном учебном центре сухопутных войск ВСУ «Десна».



В открытых источниках отсутствует информация о том, что военный ВСУ по фамилии Горобец попал в плен к боевикам «ДНР», в связи с чем не представляется возможным проверить данную информацию.



«Новости Донбасса» обратились с запросом в Минобороны и штаб операции Объединенных сил.