У Путина оценили согласование «формулы Штайнмайера»

После согласия Украины на «формулу Штайнмайера» все участники соглашения займутся организацией саммита в «нормандском формате». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



«Подписание [формулы] состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита», — сказал он.



Спикер президента РФ также выразил надежду, что в ближайшее время в этом вопросе «наступит ясность».

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».



Помощник президента России Владислав Сурков сегодня заявил, что определение сроков проведения встречи лидеров «нормандской четверки» станет возможным только после разведения войск в Петровском и Золотом.