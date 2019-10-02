СМИ: Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко и ряду депутатов

Генеральная прокуратура Украины готовит подозрение пятому президенту Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.
«Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов», — сказал собеседник агентства.
При этом он не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.
Сейчас Порошенко является народным депутатом от «Европейской солидарности».
Для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.