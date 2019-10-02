Путин назвал условие подписания контракта с Украиной на транзит газа

Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».



По словам Путина, если этого не произойдет, «что вполне вероятно», то Россия готова продлить действующий контракт на прокачку газа.



Президент РФ подчеркнул, что прокачка газа по Украине должна быть экономически целесообразной.

Владимир Путин повторил промежуточные итоги трехсторонних переговоров (Украина, Россия, Евросоюз), которые состоялись 19 сентября в Брюсселе. Следующий раунд переговоров должен состояться в октябре.