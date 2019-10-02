В Киеве и на Донбассе прошли акции «Против капитуляции!»

В Киеве на Майдане Независимости и прошла акция «Нет капитуляции!». Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Участники протестуют против договоренностей, достигнутых в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске во вторник и планов руководства Украины реализовать «формулу Штайнмайера».

В Мариуполе вышли на митинг на площади к Драматическому театру. В ходе акции участники собирали подписи под обращением к президенту Владимира Зеленского, главам МИД, СБУ, народным депутатам и делегатам Трехсторонней контактной группы в Минске. Основные требования - обнародовать тексты договоренностей с Россией и отказ от проведения любых выборов на Донбассе до появления реальных гарантий безопасности.

Фото: Facebook/ Юлия Священко

Против «формулы Штайнмайера» вышли и жители Краматорска, пишет «Общежитие». Отмечается, что митинг собрался спонтанно, благодаря активности людей в социальных сетях.