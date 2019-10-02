«Формула Штайнмайера» и анонс саммита «нормандской четверки». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 2 октября.

Политика



Трехсторонняя контактная группа в Минске 1 октября согласовала окончательный текст «формулы Штайнмайера» в редакции, который был предложен в сентябре.



Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сочли, что согласование «формулы Штайнмайера» означает признание за «народом Донбасса права самому определять свою судьбу» и отказались вернуть контроль над границей украинской стороне.



Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко заявил, что на переговорах в Минске представители Украины не подписывали «формулу Штайнмайера», а только согласовали ее формулировки.



По его словам, Закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе не будет предусматривать безусловной амнистии для боевиков. А подготовку нового законопроекта об "особом статусе" отдельных районов Донецкой и Луганской областей начинать до проведения саммита лидеров «нормандской четверки» преждевременно.



Заместительница официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что саммит «нормандской четверки» состоится, скорее всего, в Париже. При этом назвать точную дату проведения она не смогла.



В Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины технически готовы к процессу разведения войск на определенных участках в Петровском и Золотом с соблюдением всех взятых обязательств



Боевые действия



Согласно данным ЮНИСЕФ, с 2014 года на Донбассе по меньшей мере 38 детей погибли, еще 128 были ранены в результате разрыва мин, боеприпасов и других взрывоопасных остатков войны.



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