Зеленский определил приоритеты комиссии по правовой реформе

Президент Владимир Зеленский обозначил основные направления работы Комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом сообщается на сайте президента.



Одним из приоритетов работы Комиссии Зеленский назвал правовые вопросы реинтеграции временно неподконтрльных территорий. Для этого, по его словам, нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.



«Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта», - пояснил Зеленский.



Также он заявил о необходимости стратегии деоккупации временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения.



«Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, - а в некоторых случаях и освобождение от нее - за сотрудничество с оккупационными властями», - отметил Зеленский.



Также Комиссия должна сосредоточиться на продолжении конституционной реформы в части децентрализации.



«В частности, это - конституционный фундамент для децентрализации. Его отсутствие затрудняет реформу местного самоуправления. Существует неопределенный статус и полномочия территориальных громад, нет возможности реформировать власть на уровне районов и областей. В этих вопросах ориентирами для нас должны быть Европейская хартия местного самоуправления и лучший мировой опыт», - сказал президент.



В компетенцию Комиссии также входит судебная реформа, законодательные наработки реформы Службы безопасности Украины, разработка инициатив для дальнейшей гуманизации уголовно-процессуального законодательства, внедрения эффективных и экономичных процедур расследования и судебного рассмотрения производств.