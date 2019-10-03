На Донбассе ранен украинский военный

За среду и ночь четверга боевики 40 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в результате чего получил ранения один боец. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Отмечается, что за минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В частности, стреляли в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.



По информации штаба ООС, вчера противник открывал огонь у Павлополя, Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Николаевки, Новогнатовки, Новогригорьевки, Верхнеторецкого. Также обстреливали украинские позиции неподалеку Крымского, Зайцевого, Катериновки, Пивденного, Новолуганского, Золотого, Новгородского, Троицкого, Кряковки, Хутора Вольного, Луганского.



С начала текущих суток боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.