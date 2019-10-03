В «ДНР» заверили, что их пенсию можно будет и дальше получать по украинскому паспорту

В группировке «ДНР» обещают, что жители подконтрольной им территории смогут и в дальнейшем получать местную пенсию по украинским паспортам. Об этом заявила председатель «пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова, передает сепаратистский телеканал «Юнион».



По ее словам, никакие изменения в «законодательство» не вносились. Принимаются как паспорта гражданина Украины, так и «паспорта ДНР».



Так Сагайдакова прокомментировала информацию, которую распространяют в соцсетях, что якобы с 1 марта 2020 года местная пенсия будет выплачиваться только обладателям «паспортов ДНР».