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В СБУ заявили о разоблачении попытки вербовки иностранца «спецслужбами ДНР»

03 октября 2019, 10:13

В СБУ заявили о разоблачении попытки вербовки иностранца «спецслужбами ДНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями так называемого «МГБ ДНР». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным правоохранителей, иностранец, который является выпускником донецкого вуза, регулярно посещал по личным вопросам временно неподконтрольные территории Донбасса. Во время одного из таких визитов с ним связался сотрудник «спецслужб «ДНР», в прошлом офицер украинских правоохранительных органов.

«В ходе "беседы" работник псевдоспецслужбы под давлением заставил иностранца подписать документ об оказании содействия МГБ. Мужчина, в частности, был вынужден пообещать собирать конфиденциальную информацию о других иностранцах, которые находятся или посещают временно оккупированные территории Донбасса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию он обратился в СБУ. Мужчина предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задач.

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