​ФСБ России заявило о задержании украинца, который пытался «незаконно попасть в Крым»

Российские силовики утверждают, что задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Крым якобы в обход пунктов пропуска. Об этом сообщают «Крым.Реалии».



«В 3 км от пункта пропуска "Перекоп" [подконтрольного РФ], в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, задержан уроженец Кривого Рога 1965 года рождения», - заявили в управлении ФСБ РФ.



По данным российских силовиков, задержанный, имя которого не называется, следовал в аннексированный Крым в «поисках лучших условий жизни», не имея при себе действительных документов.



В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 322 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.