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«Шахтер» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины

03 октября 2019, 15:09

«Шахтер» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины

Донецкий «Шахтер» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины. Сегодня состоялась жеребьевка данной стадии турнира.

Матч между «Динамо» и «Шахтером» состоится 30 октября в Киеве.

Все пары 1/8 финала Кубка Украины:

«Динамо» — «Шахтер»
«Александрия — «Заря»
«Николаев» — «Десна»
«Минай» — «Львов»
«Олимпик» — «Мариуполь»
«Ворскла» — «Колос»
«Альянс» — «Горняк-Спорт»
«Ингулец» — «Днепр-1»

«Шахтер» является 13-кратным обладателем Кубка Украины, «Динамо» выигрывало этот трофей 11 раз в истории.

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