Паспорта РФ на Донбассе: Евросоюз разъяснил правила получения виз жителями оккупации

Еврокомиссия направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что жители этих территорий могут обращаться за визами для поездок в страны-члены Евросоюза только в консульства в Украине.



«В соответствии с визовым кодексом ЕС, заявители на получение шенгенской визы, которые на законных основаниях проживают в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заявление на получение визы в консульства государств - членов ЕС в Украине, независимо от проездного документа, который у них есть», - говорится в заявлении.



Руководство содержит, в частности, набор критериев, который должен помочь консульствам государств ЕС определить российские паспорта, выданные жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса.



При этом в Еврокомиссии напомнили, что граждане Украины, независимо от места регистрации, могут ездить в страны ЕС без виз, имея биометрический загранпаспорт.



Как указано, документ дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 года и подготовлен в связи с запросами государств-членов о предоставлении указаний относительно идентификации и непризнания паспортов, выданных Россией.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выдача паспортов началась 14 июня.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Решение России также раскритиковали на Западе.