Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Паспорта РФ на Донбассе: Евросоюз разъяснил правила получения виз жителями оккупации

03 октября 2019, 15:28

Паспорта РФ на Донбассе: Евросоюз разъяснил правила получения виз жителями оккупации

Еврокомиссия направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что жители этих территорий могут обращаться за визами для поездок в страны-члены Евросоюза только в консульства в Украине.

«В соответствии с визовым кодексом ЕС, заявители на получение шенгенской визы, которые на законных основаниях проживают в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей, должны подать заявление на получение визы в консульства государств - членов ЕС в Украине, независимо от проездного документа, который у них есть», - говорится в заявлении.

Руководство содержит, в частности, набор критериев, который должен помочь консульствам государств ЕС определить российские паспорта, выданные жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса.

При этом в Еврокомиссии напомнили, что граждане Украины, независимо от места регистрации, могут ездить в страны ЕС без виз, имея биометрический загранпаспорт.

Как указано, документ дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 года и подготовлен в связи с запросами государств-членов о предоставлении указаний относительно идентификации и непризнания паспортов, выданных Россией.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выдача паспортов началась 14 июня.

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Решение России также раскритиковали на Западе.

ТЕМЫ

Организации
Еврокомиссия
Прочее
российское гражданство
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:02
Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской ►
12:42
«ДНР» решила отправить в тюрьму на 30 лет солдата ВСУ
10:50
«Формула Штайнмайера»: на что согласилась Украина? ►
09:28
В Луганске «минировали» здания кондитерской фабрики и университета внутренних дел
09:16
Боевики не дают общаться сотрудникам учебных заведений с ОБСЕ без своего разрешения
08:52
В «ДНР» заверили, что их пенсию можно будет и дальше получать по украинскому паспорту
10:12
«ЛНР»: Четыре ребенка пострадали из-за распыления газового баллончика в школе
23:43
О чем договорились в Минске и кого задержала «ДНР». Главное за день
19:21
«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»
18:20
В столице Калмыкии недовольные жители продолжают выступать против бывшего главы «ДНР»
14:18
В России отрицают, что Бабич будет курировать «ДНР» и «ЛНР»
12:20
«ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения. Поинтересуются заработками
12:16
«ДНР» лишила свободы жительницу Горловки на 11 лет. Сыновья добиваются ее освобождения уже больше года
11:58
В РФ объяснили, нужно ли получать права водителям из Донбасса с российскими паспортами
10:57
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Докучаевске и Донецке
все новости
17:14
Данилюк рассказал, что ушел из СНБО из-за ПриватБанка и предложил Богдану уволиться
16:37
«Днепровский меткомбинат» Ахметова приостановил работу
15:40
Трамп назвал Украину «большой стеной» между Европой и Россией
15:28
Паспорта РФ на Донбассе: Евросоюз разъяснил правила получения виз жителями оккупации
15:09
«Шахтер» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
14:44
Новым секретарем СНБО стал выходец из Луганской области
14:02
Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской ►
13:50
СМИ: У Зеленского хотят закончить войну на Донбассе за год. Надеются на местные выборы
13:44
​ФСБ России заявило о задержании украинца, который пытался «незаконно попасть в Крым»
13:01
Порошенко не пришел на допрос в ГБР относительно поездки на Мальдивы
12:42
«ДНР» решила отправить в тюрьму на 30 лет солдата ВСУ
11:53
С начала года более 30 человек умерли во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе
11:35
Украина возобновила покупку электричества в России
10:53
В Мариуполе на заводе Ахметова погиб рабочий, еще один получил ранения
10:50
«Формула Штайнмайера»: на что согласилась Украина? ►
все новости
ВИДЕО
Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской ►
03 октября, 14:02
«Формула Штайнмайера»: на что согласилась Украина? ►
03 октября, 10:50
«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»
01 октября, 19:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция