Трамп назвал Украину «большой стеной» между Европой и Россией

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему в итоге разблокировал предоставление военной помощи Украине. Заявление прозвучало на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, передает Fox News.



По словам Трампа, Укараина до прихода к власти президента Владимира Зеленского была известна «поразительной коррупцией». «Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», — подчеркнул президент США.



Он отметил, что разблокировал военную помощь Украине по личной просьбе сенатора Республиканской партии Роба Портмана.



«Фактически, Роб Портман позвонил мне — и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: «Пожалуйста, разблокируйте деньги». Я сказал: «Роб, мне не нравится, что США — страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам», — рассказал Трамп.



Он в очередной раз повторил свой тезис, что страны Европы должны помогать Украине больше, чем США.



«Украина помогает Европе и европейцы должны помогать Украине. Она как стена между Россией и Европой: большая, широкая, прекрасная стена. И страны Европы должны платить больше, чем мы», — сказал он.

В конце сентября группа американских сенаторов-демократов обратилась к Пентагону с просьбой начать расследование задержки в предоставлении США военной помощи Украине.