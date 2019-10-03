В ЕС назвал условия, при которых возможны выборы на Донбассе

Местные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны проходить в соответствии с украинским законодательством после установления надлежащих безопасности условий. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза обнародованном в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».



«ЕС приветствует недавнее развитие событий в Трехсторонний контактной группе, в т.ч. что касается "формулы Штайнмайера" и отвода сил у Золотого и Петровского с 7 октября. Текст "формулы Штайнмайера" был одобрен в нормандской формате и это показывает, что прогресс в урегулировании конфликта возможен, если есть политическая воля со стороны всех сторон. Мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую преданность мирного урегулирования конфликта, еще раз было продемонстрировано во время встречи в рамках ТКГ в Минске 1 октября», - говорится в заявлении.



В ЕС также сообщили, что с нетерпением ожидают новые встречи в «нормандской формате».



«Мы еще раз указываем на то, что местные выборы в отдельных районах на Донбассе должны проводиться в рамках законодательства Украины, после создания надлежащих безопасности условий на местах, согласно соответствующим стандартам ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ, с соблюдением методологии мониторинга выборов БДИПЧ и с обеспечением полного доступа и свободы мониторинга за местными выборами», - отметили в Евросоюзе.



В ЕС также приветствовали строительство обходного пешеходного моста в Станице Луганской и выразили надежду на скорое начало работ по восстановлению основного моста с тем, что они были завершены до начала зимы.