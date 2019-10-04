Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 3 октября.

Политика



Президент России Владимир Путин заявил, что верит в стремление президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе.



Права человека



Группировка «ДНР» приговорила украинского военного Владимира Воскобойника к 30 годам лишения свободы.



Общество



Еврокомиссия направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса. Отмечается, что они могут обращаться за визами для поездок в ЕС только в консульства в Украине.



Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную территорию Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи.



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