Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 3 октября.
Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что верит в стремление президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе.
Права человека
Группировка «ДНР» приговорила украинского военного Владимира Воскобойника к 30 годам лишения свободы.
Общество
Еврокомиссия направила странам ЕС руководство по обработке визовых заявлений от жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса. Отмечается, что они могут обращаться за визами для поездок в ЕС только в консульства в Украине.
Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную территорию Донбасса более 200 тонн гуманитарной помощи.
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