В США официально согласовали продажу Украине новой партии ракет Javelin

Государственный департамент США официально согласовал продажу 150 ракет Javelin и соответствующего оборудования на сумму около 39,2 миллиона долларов. Об этом сообщило Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности Госдепартамента, передает «Голос Америки».



Украинское правительство сделало запрос о приобретении 150 ракет для Javelin и 10 пусковых установок. Согласованное соглашение также включает: учебные устройства, транспортировку, вспомогательное оборудование, технические данные и публикации, подготовку и другие средства.



В заявлении агентства подчеркивается, что согласование потенциальной продажи не означает, что продажа уже осуществлена.



Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Конгресс США предварительно поддержал решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin стоимостью 39 миллионов долларов.

В прошлом году США безвозмездно передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.



Комплексы Javelin с калибром ракет 127-мм относятся к тяжелому вооружению, поэтому, согласно Минским договоренностям, армия Украины не может применять их в зоне боевых действий на Донбассе.