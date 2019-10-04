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«Схемы» нашли бизнес-связи помощника Зеленского с приближенным к власти РФ предпринимателем

04 октября 2019, 09:16

«Схемы» нашли бизнес-связи помощника Зеленского с приближенным к власти РФ предпринимателем

Фото: Андрей Ермак / Facebook / Архив Фото: Андрей Ермак / Facebook / Архив

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет бизнес-связи с гражданином России Рахамимом Эммануиловым, который приближен к российской властной верхушке. Об этом говорится в расследовании проекта «Радио Свобода» «Схемы».

Согласно данным реестра юридических лиц, Ермак и Эммануилов являются совладельцами двух украинских фирм: ЗАО «Интерпромфинанс Украина» и ООО «М.Е.П.».

Эммануилову 70 лет, он ученый, общественно-политический деятель и бизнесмен в России. В частности, он является бенефициаром московской компании «Интерпромторг», которая является одним из учредителей российского «Интерпромбанка».

Другим акционером этого банка является член партии «Единая Россия» и Совета Федерации Валерий Пономарев, которого российские СМИ называют самым богатым сенатором РФ. Этот законодатель также известен тем, что его дочь владеет виллой в Испании, которую некоторое время медиа приписывали Путину.

Среди членов совета директоров «Интерпромбанка» указан Иван Садчиков, зять первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, который, в свою очередь, был фигурантом скандала с Настей Рыбкой.

Журналисты также узнали, что Эммануилов входит во влиятельную московскую общину горских евреев, членом которой является однокурсник Владимира Путина Ильгам Рагимов (в прошлом соакционер «Интерпромбанка»).

«Бизнес-партнер Андрея Ермака Рахамим Эммануилов через российский "Интерпромбанк" имеет связи с "единороссом" и сенатором Камчатки Пономаревым, зятем первого заместителя руководителя аппарата правительства России Сергея Приходько, а через религиозную общину — с однокурсником президента России Владимира Путина. При этом Андрей Ермак — помощник украинского президента Зеленского, его поверенный по международным делам и главный переговорщик между Украиной и Россией», — говорится в расследовании.

«Схемы» не исключают, что в этом может быть потенциальный конфликт интересов.

Андрей Ермак в комментарии «Схемам» заявил, что Рахамим Эммануилов — старый знакомый его отца, с которым они познакомились во время работы последнего в посольстве СССР в Афганистане.

«20 лет назад, в 1999 году, Рахамим Эммануилов попросил меня помочь ему зарегистрировать компанию на территории Украины, поскольку планировал заниматься консультационной деятельностью по вопросам торговли. Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз мы общались около десяти лет назад — я поздравлял его по телефону с днем рождения», — утверждает помощник Зеленского.

«Схемы» проанализировали финансовые отчеты обеих компаний, которыми владеют Ермак и Эммануилов, и выяснили, что их деятельность не прекращена. «Интерпромфинанс Украина» с 1999 года не показывала доходов, а «М.Е.П.» за 12 лет с момента основания получила доходов почти на 40 миллионов гривен.

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