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Волкера 10 часов допрашивали о скандале вокруг Трампа и Зеленского

04 октября 2019, 11:20

Волкера 10 часов допрашивали о скандале вокруг Трампа и Зеленского

Подавший в отставку с поста спецпредставителя г США по Украине Курт Волкер в течение почти 10 часов отвечал на вопросы трех комитетов Палаты представителей США о скандале, связанном с призывами президента Дональда Трампа расследовать дела Джо Байдена и его сына в Украине. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Associated Press.

Волкер заявил конгрессменам, что ни сам Трамп, ни кто-либо другой из администрации США не оказывал на него давление в связи с какими бы то ни было аспектами этого дела.

Кроме того, Волкер заявил, что говорил украинцам «держаться подальше от американских политиков».

Слушания проходили за закрытыми дверями. По словам источника, на слушаниях Волкер вел себя спокойно, говорил прямолинейно и не уходил от ответов. Он ответил на все заданные ему вопросы.

Ранее Волкер объявил о своей отставке на фоне скандала с президентом США Дональдом Трампом, вызванного информацией о его давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского. Источники утверждают, что Трамп несколько раз призывал Зеленского возобновить расследование против фирмы Burisma, в котором фигурирует сын его вероятного соперника на будущих выборах Джо Байдена Хантер.

В качестве спецпредставителя США в Украине Волкер также вел переговоры о Донбассе с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Волкер был допрошен в рамках процедуры импичмента после появления информации о том, что во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским Трамп давил на него с целью добиться возобновления расследования против сына его соперника Джо Байдена Хантера.

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