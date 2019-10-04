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В Совете ЕС обсудят украинский вопрос при участии Пристайко

04 октября 2019, 14:29

В Совете ЕС обсудят украинский вопрос при участии Пристайко

Совет ЕС по вопросам иностранных дел обсудит украинский вопрос при участии министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Об этом сообщил представитель Украины в ЕС Николай Точицкий.

Заседание пройдет 14 октября в Люксембурге.

«Украина среди приоритетов повестки дня Европейского Совета. При содействии Федерики Могерини 14.10 на полях Совета министров иностранных дел ЕС состоится обмен мнениями по украинскому вопросу при участии министра Пристайко. Особая благодарность Эстонии и другим друзьям за последовательную поддержку», — написал он в Twitter.

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