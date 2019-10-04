Минобразования: Число абитуриентов из оккупации увеличилось вдвое

В 2019 году в украинские вузы по упрощенной системе поступила 1865 абитуриентов из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает «Интерфакс-Украина».



По словам министра, за четыре года количество поступающих через образовательные центры увеличилось почти вдвое.



«В 2016 году это было 865 человек, в 2017 году — 1 346, а в 2019 году мы фиксируем число в 1600 человек, которые вступили через центр "Донбасс-Украина". Что касается "Крым-Украина", то в 2016 году таких лиц было 153, в 2017 — 254, а в 2019 году — 265. Тут цифра растет медленнее», — сказала она на пресс-конференции.



Новосад отметила, что самыми популярным университетом среди поступающих из Крыма стал Таврический национальный университет им.Вернадского (110 человек), далее идут Киевский национальный экономический университет им.Вадима Гетьмана (51), Национальный университет «Львовская политехника» (24 студента) и Херсонский государственный университет (22).



В 2019 году работало 40 образовательных центров «Донбасс-Украина» и 35 образовательных центров «Крым-Украина».





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