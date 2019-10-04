Министерство по делам переселенцев отозвало иск против организации, которая их критиковала

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины отозвало иск против общественной организации «Мій.Дім.Юа», которая занимается вопросами переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Причиной, по который был подан иск в суд летом прошлого года – публикация общественной организации в 2018 году информации негативного характера о деятельности МТОТ, его должностных лицах и руководстве.



«Поскольку МТОТ считало эту информацию недостоверной, необоснованным и ложным, был подан соответствующий иск в Деснянский районный суд о защите деловой репутации и опровержении, по их мнению, недостоверной информации», - говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркнули, что общественные организации имеют полное право осуществлять общественный контроль и, при необходимости, критиковать органы государственной власти.



«В Минветеранов настроены на сотрудничество и конструктивную совместную работу с общественными организациями. Поэтому, Минветеранов направило в суд заявление об отказе от иска и прекращении производства по делу», - отметили в ведомстве.



Судья рассмотрела в судебном заседании указанное заявление и вынесла соответствующее постановление о закрытии производства по делу.