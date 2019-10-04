ЕС: ОБСЕ должна получить доступ к Крыму и российско-украинской границе

Любые попытки препятствования работе СММ ОБСЕ в Украине должны быть прекращены, а миссия должна получить полный и беспрепятственный доступ к аннексированному Крыму и вдоль российско-украинской границы. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, обнародованного на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает «Укринформ».



«СММ должна иметь свободный, безопасный, безусловный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины. Это касается также незаконно аннексированного Крыма и города Севастополь и вдоль государственной границы между Украиной и Россией, где СММ сталкивается с систематическим запретом в доступе со стороны поддерживаемых Россией формирований», - заявили в Евросоюзе.



Подчеркивается, что попытки запугивания и препятствования работе Миссии ОБСЕ должны быть прекращены.



В Евросоюзе также осудили атаки на беспилотники СММ ОБСЕ и другое оборудование миссии, подчеркнув, что ответственные за это лица «должны понести ответственность как с политической, так и с финансовой точки зрения».