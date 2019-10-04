Бывший милиционер получил 8 лет за подготовку теракта по заказу российских спецслужб

Васильевский районный суд Запорожской области признал бывшего капитана милиции виновным в создании террористической группы, которая планировала взорвать многоэтажный дом и железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Бывший капитан милиции выполнял задачи на территории региона под "кураторством" так называемого "Главного разведывательного управления ДНР". Контрразведкой СБУ задокументировано, что он был завербован в марте 2015 года представителем спецслужб РФ с позывным "Дрозд"», - говорится в сообщении.



По данным следствия, основной задачей обвиняемого была подготовка и совершение ряда террористических актов на территории Запорожской области.



«Террорист, в частности, планировал осуществить взрыв в многоэтажном жилом доме, заселенном преимущественно шахтерами, и взорвать железнодорожный переезд в пригороде Днепрорудного», - отметили в СБУ.



У фигуранта дела правоохранители изъяли боевые гранаты Ф1, тротиловые и дымовые шашки, план-схемы Запорожской АЭС, пророссийскую символику, агитационные листовки с призывами к нарушению территориальной целостности украинского государства.



Васильевский районный суд Запорожской области признал боевика виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 (Террористический акт), ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1. ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 3 месяца и лишение специального звания капитан полиции.