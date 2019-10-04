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В ходе военных действий на Донбассе ранен один украинский военный

04 октября 2019, 20:15

В ходе военных действий на Донбассе ранен один украинский военный

В результате обстрелов в пятницу, 5 октября, на Донбассе получил ранение один военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что военный был ранен средств в районе населенного пункта Богдановка.

С начала суток, по данным штаба ООС, противник 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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