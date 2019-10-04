В ходе военных действий на Донбассе ранен один украинский военный

В результате обстрелов в пятницу, 5 октября, на Донбассе получил ранение один военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Отмечается, что военный был ранен средств в районе населенного пункта Богдановка.



С начала суток, по данным штаба ООС, противник 23 раза нарушили режим прекращения огня.



Отмечается, что боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.