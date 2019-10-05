Пристайко: У руководства страны есть два плана по урегулированию ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что у руководства страны есть два плана по урегулированию ситуации на Донбассе.



«У нас есть и план А, и план B… Все эти планы… разработаны и предложены президенту. И это его задача, того человека, которого вы избрали президентом, принять эти сложные, неприятные, трудные решения, которые потом придется, наверное, … пояснять всем», - сказал министр иностранных дел.



При этом он подчеркнул, что у украинского правительства в настоящее время есть необходимость пересмотреть стратегию и тактику.



Пристайко отметил, что договоренностей, которые бы выполнила Россия нужно добиться за столом переговоров.