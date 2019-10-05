На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще двое были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что всего боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. В частности, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение Минских соглашений боевики открыли огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка, отмечается в сообщении.



Также огонь по позициям украинских военных открывался в районе Павлополя, Авдеевки, Водяного, Верхнеторецкого, Марьинки, Новолуганского, Луганского, Мироновского, Крымского, Новотошковского, Золотого.



С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня.