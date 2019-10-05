На окраине Донецка рядом с патрулем ОБСЕ произошли взрывы, а в Горловке стреляли по их беспилотнику

На окраине неподконтрольного украинским властям Донецка неподалеку от патруля наблюдателей ОБСЕ произошли два взрыва. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.



Инцидент произошел в микрорайоне Трудовские. Наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения в жилом районе примерно в 200–300 метрах к северу от своего местоположения. Отмечается, что патруль ОБСЕ незамедлительно покинул этот район.



Кроме того, на западной окраине неподконтрольной Украине Горловки велся огонь в направлении беспилотника наблюдателей ОБСЕ. Представители миссии слышали примерно 15 выстрелов и 5 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 500 метрах к югу. Наблюдатели благополучно приземлили беспилотник и покинули район.