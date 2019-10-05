Аброськин стал ректором университета в Одессе

Фото: МВД

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин стал ректором Одесского государственного университета внутренних дел.



Аброськин был назначен ректором приказом МВД Украины от 4 октября, передает пресс-служба ведомства.



Представил нового руководителя университета первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.



У себя в Facebook Аброськин поблагодарил главу МВД Авакова и все министерство за доверие.





Вячеслав Аброськин ушел в отставку с поста первого замглавы Нацполиции в начале сентября. После этого он заявил, что планирует баллотироваться в мэры Мариуполя.



В интервью 0629 Аброськин рассказывал, что его кандидатура рассматривается на пост ректора Одесского государственного университета внутренних дел. По его словам, работа ректором не помешает ему принять участие в выборах на пост городского головы Мариуполя. При этом Аброськин отметил, что окончательное решение по поводу борьбы за кресло мэра он еще не принял.