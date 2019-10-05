В «ДНР» заявили о недостаточном повышении тарифов на ЖКХ для решения проблем коммунальщиков

Произошедшее в сентябре повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги только отчасти решит проблемы коммунальщиков на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом заявил «первый замглавы министерства строительства и ЖКХ ДНР» Виталий Кижаев, передает сепаратистский канал «Оплот ТВ».



«То повышение в квартирной плате на 30%, по воде на 30% позволит отчасти — я повторюсь: отчасти — немножко стабилизировать ситуацию в жилищном хозяйстве», — сказал он.



Кижаев напомнил об оттоке работников из сферы ЖКХ из-за низких зарплат. «Будем планировать на 30% рост заработной платы [коммунальщикам]», — подчеркнул он.



Также представитель «ДНР» отметил, что коммунальщики работают с изношенным оборудованием.

С 1 сентября «ДНР» повысила цены на услуги холодного водоснабжения, вывоз мусора и квартплату. Кроме того, планиурется изменение тарифов на отопление и горячую воду в следующем году.