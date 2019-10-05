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Работающая школа в прифронтовом поселке на Луганщине снова попала под обстрел

05 октября 2019, 12:42

Работающая школа в прифронтовом поселке на Луганщине снова попала под обстрел

Функционирующая школа в поселке Михайловка (Золотое-5) в очередной раз попала под обстрел. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

3 октября команда СММ зафиксировала повреждения кирпичного здания школы на улице Мира в результате огня из стрелкового оружия. Наблюдатели видели 5 отверстий в четырех западных окнах здания и разбитое стекло на земле под ними.

По словам сотрудников учебного заведения, школьный сторож слышал стрельбу около 5:00 в тот же день. Учеников в это время в школе не было.

С начала года миссия ОБСЕ фиксировала повреждения в этой школе из-за обстрелов уже больше 10 раз.

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Михайловка Золотое-5
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