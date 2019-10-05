У Зеленского пообещали распространить новое админустройство на Донбасс и Крым

Новое административно-территориальное устройство Украины в рамках децентрализации будет распространяться, в том числе, на временно неподконтрольные территории — Крым и отдельные районы Донбасса. Об этом заявил первый заместитель главы провластной фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью «Интерфакс-Украина».



«Мы будем принимать административно-территориальное устройство всей страны, в том числе Крыма, Луганской и Донецкой областей полностью. Есть все эти районы, все рассчитано. Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать», — сказал Корниенко.



Он отметил, что, согласно дорожной карте децентрализации, до конца ноября будет подготовлен проект нового административно-территориального устройства страны и начнется его обсуждение с обществом.



Корниенко пояснил, что для проведения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию, после чего можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты, в частности, о префектах.