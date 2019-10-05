Два человека погибли из-за взрыва в многоэтажке в Марьинском районе

Обновлено. В полиции уточнили, что взрыв произошел в Курахово Марьинского района. Изначально сообщалось, что инцидент случился в Марьинке.



Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в Курахово. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«Взрыв прогремел в многоквартирном доме. Смертельные травмы получили мужчина и женщина. На месте работают полицейские, ГСЧС, взрывотехники и криминалистическая лаборатория. Причина взрыва устанавливается», - говорится в сообщении.



Отмечается, что инцидент произошел около 15:20.



Продолжение: Следствие установило, что причиной взрыва стала семейная ссора



