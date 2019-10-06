На Донбассе пострадали двое украинских военных

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе ранен один украинский военнослужащий, а еще один получил боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что всего 5 октября пророссийские боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня.



По информации штаба, боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, был обстрелян участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Украинская сторона считает такие действия умышленными.

Огонь по украинским позициям велся в районе Павлополя, Старогнатовки, Водяного, Новогнатовки, Гнутово, Золотого, Хутора Вольного, Новолуганского, Луганского, Новозвановки, Пивденного, Майорска, Катериновки Травневого.



С начала текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня, добавили в штабе.