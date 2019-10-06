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Украинские силовики обсудили возможность проведения выборов в Донецке

06 октября 2019, 09:04

Украинские силовики обсудили возможность проведения выборов в Донецке

Правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов обсудили участники Всеукраинского научно-практического круглого стола, который состоялся на базе Донецкого юридического института в Мариуполе 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В обсуждении приняли участие представители региональной полиции, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, прокуратуры, пограничной и спасательной служб, ученые и общественные организации.

Отмечается, что участники представили свои наработки по направлениям:

• формирование правового поля для восстановления территориальной целостности Украины;

• подготовка к избирательному процессу и дальнейшее проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством;

• восстановление работы всех государственных институтов и правоохранительных органов Украины;

• возвращение вынужденно перемещенных лиц в покинутые из-за военных действий районы;

• проведение работы по устранению техногенных и экологических рисков на территории, где происходили военные действия.

В частности, полиция Донетчины в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в отдельных районах Донецкой области, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан.

В полиции напомнили, что для работы на деоккупированных территориях уже подготовлено около 800 полицейских, предусмотрено ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.

Как сообщается, во время круглого стола были определены основные принципы организационно-правового механизма восстановления территориальной целостности Украины. Они будут приняты во внимание во время практических мероприятий по урегулированию вооруженного конфликта.

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ТЕМЫ

Прочее
местные выборы деоккупация реинтеграция

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