Украинские силовики обсудили возможность проведения выборов в Донецке

Правовой механизм восстановления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов обсудили участники Всеукраинского научно-практического круглого стола, который состоялся на базе Донецкого юридического института в Мариуполе 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



В обсуждении приняли участие представители региональной полиции, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, прокуратуры, пограничной и спасательной служб, ученые и общественные организации.



Отмечается, что участники представили свои наработки по направлениям:

• формирование правового поля для восстановления территориальной целостности Украины;

• подготовка к избирательному процессу и дальнейшее проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством;



• восстановление работы всех государственных институтов и правоохранительных органов Украины;



• возвращение вынужденно перемещенных лиц в покинутые из-за военных действий районы;



• проведение работы по устранению техногенных и экологических рисков на территории, где происходили военные действия.



В частности, полиция Донетчины в рамках стратегии деоккупации разрабатывает порядок функционирования полицейских подразделений в отдельных районах Донецкой области, первоочередные меры по обеспечению общественной безопасности и защиты прав граждан.



В полиции напомнили, что для работы на деоккупированных территориях уже подготовлено около 800 полицейских, предусмотрено ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.



Как сообщается, во время круглого стола были определены основные принципы организационно-правового механизма восстановления территориальной целостности Украины. Они будут приняты во внимание во время практических мероприятий по урегулированию вооруженного конфликта.

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