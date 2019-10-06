ОБСЕ рассказала о раненом мужчине под Донецком

Мужчина в неподконтрольной украинским властям Старомихайловке под Донецком получил осколочное ранение. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.



Отмечается, что 37-летний мужчина был с небольшим ранением на лице. Он рассказал наблюдателям, что получил ранение 3 октября, когда находился во дворе своего дома на улице Гагарина, 9 в Старомихайловке. Когда он услышал стрельбу, то побежал к дому. По словам пострадавшего, войдя в жилище, он услышал громкий взрыв, почувствовал жар на лице и понял, что получил ранение. Мужчина добавил, что его жена с двумя детьми находились в доме.



Он сам поехал в больницу в Донецк, где обратился за медицинской помощью. Информацию о раненом мужчине также подтвердили и врачи в больнице. Получив помощь, житель Старомихайловки покинул медицинское учреждение.