Порошенко пришел к протестующим «против капитуляции» на Майдан

Лидер парламентской фракции «Европейская солидарность», пятый президент Петр Порошенко пришел к участникам акции «Остановим капитуляцию» на Майдане Независимости в Киеве. Трансляцию вел телеканал «НАШ».



Порошенко спустился на Майдан по Аллее героев Небесной сотни уже после окончания акции. Он сказал корреспонденту, что не будет выходить на сцену, а пришел «к людям».



Порошенко окружили сторонники, которые кричали ему «Спасибо». Также были слышны крики «Фу» от противников пятого президента.



Порошенко спел гимн Украины. После этого он прошел через колонну людей, которая отправилась в сторону Офиса президента.

Сегодня в Киеве и ряде других городов состоялись митинги «Против капитуляции». Протесты начались после согласования украинской стороной на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера» 1 октября.



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