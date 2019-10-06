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Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы из Константиновки. Ее искали 20 дней

06 октября 2019, 15:35

Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы из Константиновки. Ее искали 20 дней

В Константиновке полиция задержала подозреваемого в убийстве 14-летней Ирины Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

15 сентября мама школьницы сообщила полиции о ее пропаже. С тех пор правоохранители вели поиски Ирины.

Во время следственных и розыскных мероприятий оперативники установили обстоятельства исчезновения ребенка и вышли на ее предполагаемого убийцу.

В день исчезновения школьница доехала на такси в центр города, где познакомилась с подозреваемым. 39-летний мужчина угостил ее, заманил к водоему и нанес несколько ударов ножом в шею. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело девушки в камышах и накрыл ветками, а нож выбросил в воду.

Полиция задержала злоумышленника. Им оказался гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение. В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Мигрант» полицейские берут под контроль иностранцев, которые совершают преступления на территории Украины - это и помогло оперативно разыскать подозреваемого.

Также полиция проверяет факт изнасилования ребенка.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня суд изберет меру пресечения подозреваемому.

ТЕМЫ

Места
Константиновка

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