Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы из Константиновки. Ее искали 20 дней

В Константиновке полиция задержала подозреваемого в убийстве 14-летней Ирины Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



15 сентября мама школьницы сообщила полиции о ее пропаже. С тех пор правоохранители вели поиски Ирины.



Во время следственных и розыскных мероприятий оперативники установили обстоятельства исчезновения ребенка и вышли на ее предполагаемого убийцу.



В день исчезновения школьница доехала на такси в центр города, где познакомилась с подозреваемым. 39-летний мужчина угостил ее, заманил к водоему и нанес несколько ударов ножом в шею. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело девушки в камышах и накрыл ветками, а нож выбросил в воду.



Полиция задержала злоумышленника. Им оказался гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение. В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Мигрант» полицейские берут под контроль иностранцев, которые совершают преступления на территории Украины - это и помогло оперативно разыскать подозреваемого.

Также полиция проверяет факт изнасилования ребенка.



Фигуранту сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня суд изберет меру пресечения подозреваемому.