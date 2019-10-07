«ДНР»: Пуля попала в модуль на пункте пропуска, где людям оказывают помощь

В спасательной службе при «ДНР» сообщили о пулевом повреждении модуля оказания помощи в районе КПВВ «Майорск». В сводке «МЧС ДНР» говорится, что 6 октября сотрудники обнаружили пулевое повреждение обшивки модуля, который расположен в неподконтрольной Горловке.



Также спасательная служба при «ДНР» заявляет, что обнаружила 6 октября повреждения шести частных жилых домов в донецком поселке Старомихайловка.

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