На шахте в Донецкой области возник пожар. Обошлось без жертв.

В Торецке (Донецкая область) на шахте «Центральная» произошел пожар. На поверхность выведены 212 горняков. Работа шахты временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.



В сообщении говорится, что пожар произошел утром 6 октября на шахте «Центральная» ГП «Торецкуголь» на горизонте более 1 тысяча метров.



«Жертв и пострадавших нет. На поверхность выведены 212 горняков. Работа шахты временно приостановлена. К тушению привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины», - сообщили в пресс-центре.