«Безотлагательно». Зеленский распорядился отремонтировать дорогу в районе прифронтового Счастья

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил Кабинету министров отремонтировать автомобильные дороги общего пользования государственного значения в Луганской области H-21 (на участке Старобельск – Счастье) и Т1306.

«Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по: обеспечению улучшения условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк – Новоайдар», - говорится указе на сайте президента Украины.

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2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской взамен разрушенного. Планируется, что строительство основного моста завершится к 15 ноября.



В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение войск, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.