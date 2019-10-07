Вице-премьер: Соглашение по Донбассу и мир с Россией – разные вещи

Достижение договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе не означает, что Украина заключит с Россией мир, считает вице-премьер министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба. Об этом передает «Укринформ».



«Останется Крым, агрессия России против Украины началась с оккупации Крыма, незаконной. Донбасс, соглашение по Донбассу и мир с Россией - это разные вещи», - сказал Кулеба.

Он добавил, что Россия намерена преследовать свою стратегическую цель – «разворот Украины». А цель Украины, по убеждению Кулебы, продолжение намеченного курса.



«Это как ваши конкуренты их цель задавить вас на рынке, но это не значит, что вы будете сидеть, сложа лапки, и говорить, окей, задавили, так задавили. Каждый ведет свою игру, и здесь силы асимметричные», - привел пример Кулеба.